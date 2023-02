Verso Tottenham-Milan: da domani in vendita i biglietti del settore ospiti

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di José María Díaz Acosta

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Tottenham-Milan, gara di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 8 marzo alle 21.00 (le 20.00 ora locale) al Tottenham Hotspur Stadium, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire da martedì 7 febbraio alle ore 12.00 e fino ad esaurimento posti. La vendita è riservata agli abbonati.

Il costo dei tagliandi per Tottenham-Milan è di 60€ cadauno, i biglietti non potranno essere ceduti ad altri utilizzatori. A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF sulla quale sarà indicato il luogo in cui poter ritirare il biglietto.