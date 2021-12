Verso Udine: Pioli pensa a tre cambi di formazione rispetto al Liverpool

Pioli studia la formazione da opporre all’Udinese e pensa ad almeno un cambio per reparto rispetto all’ultima gara di Champions contro il Liverpool. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in difesa, sul binario di destra, potrebbe trovare spazio a Florenzi (al posto di Kalulu), mentre a centrocampo sono in tre per due maglie: Bakayoko, Tonali e Bennacer. Nel tridente a sostegno di Ibrahimovic, infine, torna Saelemaekers a destra, con Diaz al centro e Krunic a sinistra.