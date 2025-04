Verso Udinese-Milan, ci sono tre diffidati tra le fila del Milan

Stasera il Milan aprirà la 32esima giornata di Serie A giocando in trasferta a Udine contro l'Udinese. Sergio Conceicao dovrà fare a meno di Walker, Loftus-Cheek, Emerson Royal e Santiago Gimenez, ma ha, comunque, ampia scelta per schierare una formazione che provi a portare via i tre punti dal Friuli dopo tre gare senza successi.

In porta ci sarà Maignan. In difesa Jimenez è in vantaggio su Terracciano per prendere il posto di Walker, Theo Hernandez è confermato a sinistra, mentre al centro i quattro difensori si giocano i due posti disponibili, con Pavlovic e Tomori favoriti su Thiaw e Gabbia. A centrocampo, assieme a Fofana, Musah è favorito su Terracciano con Bondo in panchina per giocare da finto esterno in aiuto sia dei centrocampisti che del terzino destro. Davanti c'è Abraham, che vince il ballottaggio con Jovic, supportato da Leao e Pulisic assieme al già citato Musah.

Diffidati: Bondo, Theo Hernandez, Leao

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Ore 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

In tv: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now, Dazn

Web: milannews.it