Verso Udinese-Milan: domani mattina la partenza dei rossoneri per Udine. Il ritorno a Milano subito dopo il match

MilanNews.it

In vista del match di domani sera alle 20.45 contro l'Udinese, il Milan partirà domani mattina per raggiungere Udine: alle 10.30 è infatti in programma la partenza da Malpensa per Trieste e da lì poi la squadra rossonera raggiungerà Udine in pullman. Il ritorno a Milano avverrà subito dopo la sfida della Dacia Arena.