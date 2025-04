Verso Udinese-Milan, in questo stadio l'ultimo gol in carriera di Zlatan Ibrahimovic

Confronto numero 107 tra le due squadre: 23 vittorie dell'Udinese, 37 pareggi, 46 vittorie del Milan. Limitatamente alle sfide giocate in Friuli il bilancio è molto più equilibrato, col Milan leggermente in vantaggio: 18 vittorie contro le 15 dell'Udinese e 19 pareggi. I tre segni in schedina si sono alternati negli ultimi tre anni e nelle ultime 4 partite abbiamo assistito a partite in cui entrambe le squadre hanno segnato.

L'ultimo confronto a Udine è stato vinto dal Milan a gennaio 2024 per 2-3. Un anno prima successo per 3-1 dell'Udinese con Zlatan Ibrahimovic che segna la sua ultima rete in carriera. Nel dicembre 2021 il risultato finale è stato di 1-1.