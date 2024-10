Verso un nuovo San Siro. Ok del governo, resta il secondo anello

vedi letture

Milan ed Inter potrebbero abbandonare le rispettive soluzioni di San Donato e Rozzano per rivalutare e rimanere nell'area di San Siro. A confermarlo non solo questa mattina Tuttosport, ma anche l'incontro andato in scena ieri a Roma fra le delegazioni dei due club, rappresentate da dirigenti e proprietà, il Sindaco di Milano Sala, il ministro dello Sport e i Giovani Abodi, quello della Cultura Giuli e la soprintendente alle Belle Arti Emanuela Carpani.

Le due società dovrebbero presto far arrivare la manifestazione d'interesse per la realizzazione di un impianto condiviso, che prevederà l'acquisto dell'area di San Siro, lo sviluppo delle aree circostanti e la rifunzionalizzazione del Meazza. Inoltre, continua Tuttosport, è stato anche trovato un accordo per mantenere una parte del secondo anello, quello strettamente sottoposto ad un vincolo, matenendo così una parte della storia della 'Scala del Calcio', condizione necessaria per ottenere il sì da parte del ministro Giuli.