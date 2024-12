Verso Verona-Milan: i precedenti al "Bentegodi" sorridono ai rossoneri

vedi letture

Ci avviciniamo alla trasferta di Verona, in programma venerdì sera alle 20.45. I rossoneri di Fonseca sono chiamati a reagire dopo lo scialbo pareggio casalingo contro il Genoa.

I DATI PRE PARTITA

Come riportato da Footstatscalcio, Il Milan che viene da 5 successi di fila al Bentegodi di Verona. Una serie iniziata con l’1-0 al terzo turno del 2019-2020 (Piatek al 68’ su rigore) e arrivata al 3-1 della 29esima giornata 2023-2024 (The Hernandez al 44’, Pulisic al 50’, Noslin al 64’, Chukwueze al 79’).

Trattasi della più lunga serie di vittorie consecutive del club rossonero nella città di Giulietta e Romeo.

L’ultima volta con gli Scaligeri a punti, perciò, è rappresentata dal 3-0 al 2017-2018: Caracciolo al 24’, Kean al 55’, Bessa al 77’. Curiosità: allora, come sarà stavolta, Verona-Milan fu giocata al 17esimo turno di campionato.