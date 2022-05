Verso Verona-Milan: il bilancio di Stefano Pioli contro gli scaligeri

MilanNews.it

Per Stefano Pioli, quella in programma domani sera al Bentegodi, sarà la diciannovesima sfida in assoluto da avversario contro il Verona. Il tecnico di Parma, che vestì da calciatore la maglia gialloblù tra il 1987 e il 1989, nei diciotto precedenti ha ottenuto otto vittorie e sette pareggi, subendo soltanto tre sconfitte. In rossonero, invece, Pioli ha incontrato quattro volte il Verona ottenendo due vittorie e due pareggi.