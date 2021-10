Vianello: "Che squadra è il Milan? Fortissimi. E Tonali..."

Andrea Vianello, direttore di Rai News e grande tifoso rossonero, ha commentato così su Twitter la vittoria del Milan in casa dell'Atalanta: "Che squadra è il Milan? Fortissimi. A proposito, Tonali, ah, Sandro Tonali: quanto sei forte! (Secondo voi due anni fa Totti indicava una pippa come miglior giocatore italiano in prospettiva?)".

Che squadra è il Milan? Fortissimi. A proposito, Tonali, ah, Sandro Tonali: quanto sei forte! (Secondo voi due anni fa Totti indicava una pippa come miglior giocatore italiano in prospettiva?) — Andrea Vianello (@andreavianel) October 3, 2021