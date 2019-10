VIDEO - 22 Ottobre 1969: Estudiantes vs Milan

Esattamente 50 anni fa, il Milan ha conquistato la sua prima Coppa Intercontinentale dopo il doppio confronto in finale contro l'Estudiantes: il 22 ottobre 1969 a Buenos Aires, i rossoneri furono sconfitti 2-1, ma furono loro ad alzare il trofeo al termine della gara in virtù del successo per 3-0 a San Siro nella sfida di andata. Il match in Argentina è diventato famoso soprattutto per il comportamento molto violento dei giocatori dell'Estudiantes nei confronti di quelli rossoneri.