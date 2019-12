VIDEO - Albertini: "Uno come Ibra serve sempre ma dipende dalle condizioni"

Demetrio Albertini, intervenuto a margine dell'evento "Legends of Style", ha parlato anche di Ibrahimovic: ": "Un giocatore di esperienza come Ibra servirebbe, valutando ovviamente come sta a livello fisico. Basta vedere cosa ha fatto Bonaventura quando è rientrato: ha portato punti e tranquillità. Il mix tra calciatori di esperienza e di talenti è necessario per raggiungere i successi. Cifre? Non faccio il dirigente, leggo anche io le cifre. Questa non sarebbe più una valutazione tecnica ma di bilancio, e da esterno non va fatta".

Guarda il video con le parole dell'ex calciatore rossonero: