VIDEO - Fofana domina a centrocampo contro l'Udinese. Prestazione "presidenziale"

La prestazione di Youssouf Fofana, soprattutto dopo che il Milan è rimasto in dieci per l'espulsione di Reijnders, ha fatto felici tutti i tifosi rossoneri, che hanno visto nel francese un vero e proprio mastino. L'ex Monaco era ovunque, in pressing ed in raddoppio, in chiusura ed in proposizione offensiva: il numero 29 ha offerto una partita di grande sostanza ed enorme sacrificio. In tanti sui social hanno definito la prestazione come "presidenziale", a ricordare le ottime partite difensive di Franck Kessie. L'account Instagram del Milan ha celebrato le giocate del centrocampista con un video, che trovate in calce alla news.