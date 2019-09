VIDEO - Giampaolo: "Derby in equilibrio, poi Brozovic..."

Al termine del derby, Marco Giampaolo ha esternato tutta la sua amarezza per la sconfitta nel derby. Al tecnico rossonero non è piaciuta la reazione scomposta della squadra dopo il vantaggio nerazzurro: "Perdere il derby è sempre difficile. La mia analisi della gara è personale: l’Inter è partita con una certa consapevolezza, il Milan, dopo 10-15 minuti di assestamento, è riuscito a portarla in equilibrio. La differenza tra noi e loro è il vissuto, l’esperienza e la capaciti di certi giocatori di saper giocare partite di un certo livello. Eravamo riusciti a colmare il gap in modo coraggioso. Credo che la partita sia stata discretamente equilibrata, ma l’equilibrio è stato rotto da quel gol su punizione. E la reazione non mi è piaciuta. È stata emozionate, d’impeto".