VIDEO - Ibra, mentalità alla Jordan: "Conta solo vincere"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Massimo Ambrosini per Sky Sport, si è soffermato su The Last Dance, facendo un paragone a livello di mentalità con Michael Jordan: "Hanno sempre detto che giocare con me è difficile, sono aggressivo. Poi quando è uscito Last Dance è l’esempio perfetto. Non dico che sono Jordan, ma ho quel modo di lavorare. È una mentalità per vincere. Io metto tanta pressione, chiedo tanto, non accetto un pallone sbagliato, a questi livelli siamo tutti qua per fare la prestazione. Al Milan ti chiedono tanto perché bisogna vincere. Nel mio mondo faccio tutto per vincere. Nel mio mondo è normale se fai le cose bene, se sbagli è normale che uno te lo faccia notare.

