VIDEO - Maignan dopo l'impresa di Londra: "Ho sofferto tanto, ma ora sono tornato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un pareggio che vale l'ingresso nelle prime otto d'Europa. Il Milan ferma il Tottenham sullo 0-0 e, forte dell'1-0 di San Siro, stacca il pass per i quarti di finale di Champions League. "Sono molto felice, è una serata che abbiamo preparato molto bene, con tanta concentrazione. Sono molto contento perché sono tornato a giocare e sono felice per i tifosi e per il club. La Champions è un obiettivo ogni anno e non la giocavamo da tanto.