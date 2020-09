VIDEO - Maldini a Sky: "Il rinnovo di Donnarumma? Un dovere provarci, è un leader assoluto"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport a margine del premio Azeglio Vicini, ha parlato del futuro di Donnarumma: "Donnarumma è un 99, 21 anni, ed è un leader assoluto, questa è una realtà. 220 partite col Milan alla sua età è una cosa assolutamente non comune, più va avanti e più diventa leader. Lo è negli allenamenti, nei comportamenti, la sua crescita è stata veramente esponenziale. Il rinnovo? E' un dovere provarci, la tempistica potrebbe essere tra una settimana, dieci giorni, venti giorni, non abbiamo fretta, tanto ormai siamo in questa situazione, lo sappiamo, quindi 10/15 giorni in più non cambieranno niente".

