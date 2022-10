VIDEO - Mano sul cuore e ballo scatenato: Leao festeggia con la Curva Sud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La felicità del mondo rossonero dopo la vittoria per 0-4 sulla Dinamo Zagabria si può riassumere nel video postato dal Club di via Aldo Rossi sui propri canali social: Leao che balla, sorridente e scatenato come al solito, davanti al settore della Curva Sud, salutando i tifosi giunti a Zagabria battendosi la mano sul cuore.