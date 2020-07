VIDEO - Menez racconta: "Litigai con Mihajlovic, ma per colpa mia"

"Un grande saluto, una grande forza per tutto". Così Jeremy Menez, nuovo acquisto della Reggina per la Serie B, racconta a DAZN il rapporto con Sinisa Mihajlovic, suo allenatore ai tempi del Milan: "Abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una buonissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po' più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una buonissima persona, ho un bel ricordo di lui".