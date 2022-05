VIDEO - Milan-Atalanta, il pullman della squadra inondato dalla marea rossonera fuori San Siro

Nel giorno di Milan-Atalanta lo spettacolo non si è consumato sul prato verde di San Siro, con Leao e Theo attori protagonisti, ma anche poco fuori l'imponente impianto sportivo milanese. All'arrivo allo stadio la squadra è stata letteralmente inondata da una marea di tifosi rossoneri, che hanno resto l'atmosfera infuocata anche ore prima del calcio d'inizio. I canali social del club hanno pubblicato il video con le riprese all'interno del pullman.

We are a multitude of Rossoneri hearts ❤️

We will follow you till the end of time #SempreMilan pic.twitter.com/tBku9LmBem