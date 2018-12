VIDEO - Milan, il gol del giorno: Boateng la sblocca in acrobazia a Bologna

Martedì prossimo il Milan sarà di scena al Dall'Ara di Bologna per il posticipo della 16esima giornata di campionato. Esattamente 8 anni fa i rossoneri vincevano 3-0 in casa dei rossoblù, con uno splendido gol in acrobazia di Boateng, servito da un cross al bacio di Ibrahimovic. Eccolo dalla pagina Twitter del club rossonero:

#OnThisDay@Ibra_official picks out @KPBofficial, who finds the net with an acrobatic finish

Cross con il contagiri di Ibra, per la zampata vincente di Boateng pic.twitter.com/WpVDLSUQn8 — AC Milan (@acmilan) 12 dicembre 2018