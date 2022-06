VIDEO - Milan, la miglior giocata difensiva della stagione è di Tatarusanu

I tifosi rossoneri hanno scelto quella che è stata la miglior giocata difensiva della stagione appena conclusa: la scelta era ampia, tra miracoli di Maignan, scivolate di Tomori e anticipi di Pierre Kalulu. A vincere però è Ciprian Tatarusanu, secondo portiere del Milan, con la splendida parata sul rigore di Lautaro Martinez nel derby d'andata. Una vera e propria prodezza, decisiva poi anche per la classifica finale del campionato vinto dai ragazzi di mister Pioli.

🚫 Defensive Play of the Season🚫

And the winner is... Tătăruşanu the penalty-stopper! Well in, Ciprian



Vince... Tătă con il rigore parato nel Derby!

