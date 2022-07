VIDEO - Milan, si parte con il lavoro a Milanello: i migliori momenti della giornata di ieri

Entusiasmo, emozione, ma anche consapevolezza e concentrazione: ieri mattina a Milanello ha preso il via il raduno rossonero per la stagione 22/23. Seppur a ranghi ridotti mister Pioli ha trovato la squadra, con diversi volti nuovi da valutare, ed è pronto a preparare una stagione che si preannuncia già molto difficile e avvincente, in cui il Milan dovrà difendere lo Scudetto conquistato con grande merito poco più di un mese fa.

Presenti nel centro sportivo di Carnago anche la dirigenza al gran completo. Gli account social ufficiali del Milan hanno pubblicato un video con i momenti più significativi della giornata di ieri.