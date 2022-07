VIDEO - Milan, uno sguardo al primo allenamento di Sandro Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata odierna Sandro Tonali è tornato a Milanello in anticipo di due giorni sulla tabella di marcia: il forte centrocampista rossonero ha rinunciato a 48 ore di vacanza e si è presentato al centro sportivo di Carnago per iniziare il lavoro per la nuova stagione agli ordini di mister Pioli.

I canali social del Milan hanno pubblicato un video della giornata, con focus proprio sul giocatore ex Brescia.