Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Al BOXPARK Wembley è tempo di festa. All'evento organizzato dalla società rossonera a Londra, in collaborazione con il Milan Club locale, è stata riprodotta la canzone emblema della volata scudetto: "Freed from Desire". Ovviamente non è mancato il coro "Pioli is on fire". Ecco le immagini: