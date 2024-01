VIDEO MN - Arrivato il Milan a San Siro: alle 20.45 sfida al Bologna

Il Milan è pronto a scendere in campo questa sera contro il Bologna, nella gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno il dovere di consolidare il terzo posto ma anche l'ambizione di mettere un po' di pressione sulle spalle di Juventus e Inter che comandano al momento la classifica con un discreto vantaggio sui rossoneri. I rossoblù, in questa stagione, sono una rivale europea grazie al bel campionato che stanno disputando.

In questi istanti, allo stadio di San Siro, è arrivato il pullman del Milan che, come di consueto, è stato salutato dalle due ali di tifosi rossoneri che hanno fatto da passerella. Il video dei nostri inviati allo stadio.