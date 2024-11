VIDEO MN - L'arrivo del Milan all'U-Power Stadium di Monza

vedi letture

Manca poco all'inizio della sfida tra Monza e Milan, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Il pullman dei rossoneri è arrivato in questi minuti all'U-Power Stadium in Brianza, per quella che dopo il derby fuori casa contro l'Inter è la trasferta più breve di tutta la stagione. Il video dei nostri inviati allo stadio: