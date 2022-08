VIDEO MN – L’entusiasmo dei tifosi a Linate per De Ketelaere

Fonte: dal nostro inviato a Linate, Antonio Vitiello

Charles De Ketelaere è a Milano: il belga è atterrato poco fa (qui le nostre immagini) ed è stato accolto alla grande da tanti tifosi rossoneri presenti a Linate.

Dal nostro inviato all'aeroporto arrivano le immagini dell’enorme entusiasmo dei tifosi per il giovane belga, che in questi istanti si sta dirigendo in hotel per passare la sua prima notte milanese.

In calce al pezzo il video.