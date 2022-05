VIDEO MN - "Milano siamo noi", tifosi scatenati a Casa Milan tra cori e fumogeni

Fonte: dai nostri inviati a Casa Milan, Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Antonello Gioia e Francesco Finulli

© foto di Antonio Vitiello Francesco Finulli

"Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi". E non può essere altrimenti, dopo l'incredibile cavalcata che ha portato mister Pioli e i suoi ragazzi, il gruppo più giovane nell'era dei tre punti, a vincere la Serie A 21/22. A Casa Milan, anche dopo che i giocatori sono rientrati in sede, continua la festa rossonera: striscioni, gioia, fumogeni, cori e una felicità che è difficile da raccontare a parole. Guardatela voi stessi nel video dei nostri inviati in calce all'articolo.