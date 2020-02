VIDEO - Pioli: "Tifosi fantastici, testa solo alla Fiorentina"

Durante la sua conferenza stampa al termine di Milan-Torino, Stefano Pioli ha speso belle parole per i tifosi rossoneri: "I tifosi sono fantastici, ci incitano tutte le domeniche con grande passione e grande sostegno, che poi siano 40, 50, 60, 70 mila sono solo da ringraziare. Oggi ne abbiamo avuti 50mila ed eravamo undicesimi prima dell'inizio della partita, ma non siamo entrati in uno stadio zitto ma in uno stadio che ci ha incitato con passione e senso d'appartenenza. Sicuramente i risultati che stiamo ottenendo sono dovuti anche per un ambiente che è divento più positivo, e per una squadra giovane come la nostra c'è sicuramente bisogno. Quindi un ringraziamento ai tifosi da parte mia per quello che stanno facendo. Ora abbiamo solamente 5 giorni per preparare bene la prossima partita. Quattordici partite sono troppe, sono tante ma come ho detto ieri andranno via velocemente. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita come la gara più importante. La Fiorentina è forte, ci sarà da prepararla bene. Penseremo alla classifica da sabato sera".