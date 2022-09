VIDEO - Rivedi Paolo Maldini al Festival dello Sport di Trento

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, acclamato dai tanti appassionati presenti, Paolo Maldini ha spaziato su vari argomenti: ambizioni, sensazioni, ricordi, considerazioni su Pioli, il nuovo stadio e tanto altro. Rivedi in video alcune delle dichiarazioni del DT rossonero nel filmato pubblicato sui canali social del Milan.

️ "Vogliamo creare nuovi ricordi"

