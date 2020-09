VIDEO - Shamrock-Milan, Pioli: "Daremo tutto quello che abbiamo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Shamrock Rovers-Milan, mister Pioli ha parlato così del match contro gli irlandesi: "L'emozione di cominciare la nuova stagione, di provare a concretizzare un percorso che abbiamo costruito l'anno scorso. Il preliminare è solo l'inizio, vogliamo arrivare ai gironi ma dobbiamo pensare alla partita di domani. Tre settimane di preparazione non sono tantissime, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per trovarci pronti. Nello sport se dai per scontato qualcosa parti con l'approccio sbagliato, conosciamo le difficoltà della prima partita, l'avversario gioca un buon calcio molto propositivo. E' una squadra che sta meglio dal punto di vista fisico, non dobbiamo pensare solo alle difficoltà che incontreremo ma dell'opportunità che avremo. Abbiamo qualche assenza importante ma quelli che partiranno oggi sono pronti per affrontare questa partita difficile".