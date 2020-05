VIDEO - Sheva e il rigore nella finale di Champions di Manchester

Andriy Shevchenko, intervistato da DAZN, ha raccontato il momento antecedente al rigore calciato a Manchester contro la Juventus: "Non dimentico mai quei 12 secondi prima di tirare il rigore, mi è passata la vita davanti, da quando ero bambino, i miei sogni potessero realizzarsi. Sapevo di non dover cambiare idea sul tiro, guardavo palla, arbitro e Buffon. Ho sentito il fischio e ho calciato come volevo".

