Vieira: "È stata una settimana difficile: col Milan meritavamo di più"

Il Milan oggi ritorna in campo in Serie A dopo che lunedì sera, nel posticipo della 35esima giornata, ha sconfitto il Genoa a domicilio. Su quella partita è tornato il tecnico del Grifone ed ex calciatore rossonero Patrick Vieira che è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Le parole di Vieira.

Dopo tre sconfitte di fila si va a far visita al Napoli: che settimana è stata?

"Dopo la partita contro il Milan è stata una settimana difficile perché in campo meritavamo di più. Ho trovato un gruppo orgoglioso nel fatto di aver giocato una partita interessante ma dispiaciuto per non aver raccolto punti. Il gruppo ha lavorato bene, siamo pronti ad andare a Napoli per fare una bella partita come fatto contro il Milan".