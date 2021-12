Vieri: "Era più giusto il pareggio in Milan-Napoli, quei gol lì non vanno annullati"

Nel corso della Bobo TV, Christian Vieri ha analizzato la vittoria del Napoli sul Milan di ieri sera: "Secondo me era più giusto il pareggio, Ibra ha avuto anche una bella occasione nel primo tempo. E poi nel secondo, anche se non hanno giocato benissimo, il pari secondo me ci stava. E secondo me quei gol lì non vanno annullati, quando sei in area e caschi a terra non puoi fare un cazzo. Poi se senti gli arbitri ti dicono che era da annullare".