Vieri: "Maldini vorrà un allenatore che faccia giocare bene la squadra ma ci vorrà tempo"

A margine della kermesse a Firenze, Pitti Immagine, l'ex attaccante, Christian Vieri, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW relative alla situazione in casa rossonera: "Non so se Maldini sceglierà l'allenatore. Vorrà certamente uno che faccia giocare bene la squadra ma ci vorrà tempo. Come si dice: Roma non è stata costruita in un giorno".