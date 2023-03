MilanNews.it

Christian Vieri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo TV facendo un proprio pronostico sul confronto ai quarti di finale di Champions League: "Le partite fra Milan e Napoli saranno tattiche, un po' noiose secondo me. Si conoscono, era meglio trovare una squadra straniera. Per la qualificazione in semifinale scelgo il Milan".