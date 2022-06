Vieri sullo scudetto del Milan: "Contento per Maldini, ha fato un lavoro incredibile. Pioli? Un fenomeno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Vieri, ex attaccante di Milan e Inter, ha parlato a margine di un evento organizzato da McFit verso la "Bobo Summer Cup" di padel e in merito allo scudetto vinto dai rossoneri ha dichiarato: "Sono contento per Maldini, che ha fatto un lavoro incredibile - riporta sportmediaset.it -. Gli va fatto un applauso grandissimo anche perché ora la squadra non ha debiti. Hanno trovato giocatori giusti e Pioli è stato bravo, un fenomeno, a farli giocare insieme".