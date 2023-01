MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato così nel corso di una nuova puntata della Bobo Tv: "Io Zaniolo, se sono il Milan, non lo prendo. Andrei a cercare il centravanti: Giroud ha 37 anni, Origi non gioca mai. Non vado a spendere 25/30 milioni per Zaniolo. Il Milan ha bisogno di un centravanti".