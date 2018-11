Vietti: "Higuain farà di tutto per esserci con la Juve, l'assenza di Biglia sarà molto importante"

Piero Vietti, giornalista de Il Foglio, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato del momento in casa rossonera: "Il Milan sembra in una fase tra la volontà e la realtà. La prima partita in cui arriverà Gazidis allo stadio, il Milan arriva da tre vittorie consecutive in campionato ma sta perdendo pezzi, sarà dura per il Milan ma una bella prestazione lo potrà rilanciare. Higuain farà di tutto per esserci, la sua voglia vincerà. L'assenza di Biglia invece sarà molto importante, anche per il prosieguo del campionato".