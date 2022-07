Vigorito: "Ogni anno una toppa, sembriamo il vestito di Arlecchino. Riforma necessaria"

MilanNews.it

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Oreste Vigorito, patron del Benevento e neo vice presidente della Lega B, si è così espresso a TMW dopo la sua elezione sul calcio italiano: “La riforma dovrebbe servire soprattutto a redistribuire meglio le risorse e permettere a tutti di partecipare con eguale dignità, che poi diventi più competitivo è una conseguenza logica. Noi non chiediamo riforme per essere più belli e bravi, ma perché questo sistema sembra vestito da Arlecchino, ogni anno una toppa. È vero che è uno dei vestiti più belli di carnevale, ma vale una volta l’anno. Qui bisogna trovare le giuste misure per chi contribuisce di più e di meno, i soci di capitale maggiore hanno meno utili di chi ha capitali minori. Questo funziona molto bene in democrazia, ma non nelle attività economiche”.