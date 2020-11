Vigorito su Inzaghi: "Rappresenta il calcio, è un ragazzo trasparente"

l presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato di Pippo Inzaghi ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona: "L'ho detto più volte, per me rappresenta il calcio. Lui muore per un pallone e pagherebbe di persona pur di allenare. Parlare con lui è sfogliare un'enciclopedia del calcio e poi è un ragazzo trasparente, senza far torto a nessuno, è uno di quelli che ti lascia incantato parlando di calcio".