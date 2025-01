Virdis: "Il Milan con il Como ha ripreso la via. Vediamo se è la volta buona"

Pietro Paolo Virdis, nel corso della sua carriera, è stato capace di far esultare sia i tifosi del Milan che quelli della Juventus. Oggi probabilmente a entrambe le tifoserie piacerebbe avere un attaccante con lo stesso senso del gol del sardo, dal momento che uno dei problemi principali di entrambe le squadre sembra proprio la continuità nell'andare in gol. In vista della gara di domani dell'Allianz Stadium, determinante per la rincorsa al posto Champions, Virdis è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport.

Sullo Juve-Milan da seconda fascia: "Capita. Stanno percorrendo una strada. Certo, i tifosi si aspettavano qualcosa di più. Situazione particolare per entrambe. Il Milan, dopo la bella vittoria con l’Inter, aveva illuso: il tifo si attendeva risultati. Invece, con il Cagliari, è tornato indietro. E a me fa piacere per il Cagliari. Con il Como ha ripreso la via. Vediamo se questa è la volta buona. Invece la Juve ha inserito giocatori nuovi, sta crescendo poco a poco, ancora non ha trovato la quadra"