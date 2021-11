Vocalelli: "In Serie A comandano i tecnici non scudettati"

Su La Gazzetta dello Sport è presente un fondo a cura di Alessandro Vocalelli su Allegri, Mourinho e Sarri: "I tre tecnici già campioni d’Italia accolti e salutati con tutti gli onori, dopo un periodo di relax profumatamente pagato. […] Sono passati pochi mesi e ti accorgi, invece, che a comandare ci sono tre allenatori non scudettati e, forse anche per questo, molto meno reclamizzati: Stefano Pioli si è dovuto riprendere una panchina ormai destinata a Ralf Rangnick, Simone Inzaghi ha dovuto raccogliere la pesante e scomoda eredità di Antonio Conte - privata di due gioielli come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi -, Luciano Spalletti è stato chiamato a guidare una squadra finita al quinto posto, con l’unica ispirazione - Frank Anguissa al posto di Tiemoue Bakayoko.

Per la verità è ancora presto per fare pronostici definitivi, perché qualcuno dei tre scudettati di cui abbiamo detto forse in cuor suo non si è ancora arreso o - ipotesi più che possibile - nel giro potrebbe rientrare il quarto allenatore, anche lui a caccia del primo scudetto della sua vita: Gian Piero Gasperini".