Vocalelli sulla Gazzetta: "Giroud è l'uomo giusto per questo Milan"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha commentato così l'imminente arrivo di Olivier Giroud al Milan: "Normale che - sull’arrivo del francese - si sia acceso subito il dibattito: ma a 34 anni, e avendo già un attaccante come Ibra, può essere davvero l’uomo giusto? Per non sfuggire alla domanda - facendo come si dice in questi casi zero a zero - la risposta personale è netta: assolutamente sì. Giroud non accenderà la fantasia, ma ha tutto per poter essere una spalla o un’alternativa convincente a Ibra. E se non deve incantare il curriculum - campione del mondo in carica con la Francia e fresco vincitore della Champions con il Chelsea - non deve neanche fuorviare il numero di gol nelle ultime stagioni. Non tanti, è vero, ma per via di un rapporto altalenante prima con Lampard e poi con Tuchel. Giroud, però, ha la forza, il carattere, l’esperienza per poter rappresentare un’arma molto interessante nella stagione che segna il ritorno in Champions".