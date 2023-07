Volpato: "In Australia dissero a mia madre di portarmi nell'Academy del Milan a Sidney"

MilanNews.it

Cristian Volpato, primo acquisto del Sassuolo 2023/2024 ha parlato a SassuoloChannel presentandosi ai suoi nuovi tifosi: "Io ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 4 anni in una squadra locale, in Australia, poi dopo qualche mese uno è venuto da mia madre e ha detto: 'lo devi portare all'Academy del Milan a Sidney' e ho giocato con loro per quasi 10 anni. Poi ho cambiato due squadre e sono andato alla Roma. In Australia io ero fortunato perché c'era un allenatore italiano ed era tipo come qua, mentre quando sono andato al Sidney FC era differente. Quando ero là mi svegliavo alle 5 di mattina, mio papà mi lasciava il latte caldo, e io ero innamorato del calcio italiano, era il mio sogno giocare in Serie A".

L'arrivo in Italia: "Io mi allenavo ogni giorno per venire in Italia, quando mi hanno detto del provino con la Roma per due settimane ho lasciato scuola, ci siamo trasferiti qua senza sapere niente, mia madre ha lasciato il lavoro, poi ho firmato con la Roma. Sono arrivato a 15-16 anni, non mi aspettavo niente. Era difficile all'inizio ma troppo bello. I tifosi poi sono innamorati del calcio. All'inizio era difficile arrivare in Italia dall'Australia, qui il calcio è differente, è più tattico. Dopo un po' di tempo ho imparato e ora sono più abituato".