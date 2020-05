Von der Leyen: "Il vaccino dovrà essere considerato un bene comune"

Il presidente della Commissione Europea Ursola von der Leyen ha parlato nel corso della 73^ assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del possibile vaccino contro il Coronavirus ribadendo che dovrà essere considerato un bene comune disponibile a tutti: “Dobbiamo lottare e battere il coronavirus e per questo servono le cure. L'Ue ha risposto immediatamente con la raccolta di otto miliardi di dollari per un vaccino che, una volta sviluppato, dovrà essere disponibile per tutti, perché non potrà esser un lusso, ma un bene comune”.