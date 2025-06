W. Sabatini: "Spalletti è ferito ma ne è uscito da gigante. A Gattuso auguro più fortuna"

Diretto, schietto e sincero come sempre ci ha abituati nel corso della sua carriera. Non usa mezzi termini Walter Sabatini in un'intervista concessa questa mattina a La Gazzetta dello Sport per descrivere lo stato d'animo dell'amico Luciano Spalletti, col quale si è parlato in seguito all'esonero da commissario tecnico della Nazionale italiana.

"Sentiva la Nazionale in maniera schiacciante, aveva motivazioni straordinarie e ha avvertito la sofferenza" ha poi aggiunto Sabatini, suggerendo quale potrebbe essere la soluzione per fargli dimenticare la cocente delusione: "Gli auguro di trovare presto una panchina, l’unico modo che conosco per fronteggiare questa delusione. Luciano è uscito da gigante: ne è venuta fuori, nelle ultime scene, la rappresentazione della solitudine e un allenatore di quello spessore non lo meritava. Ma so chi è, quanto vale, so come si rialzerà".

Infine, Sabatini ha chiosato con un augurio al nuovo ct Gennaro Gattuso: "A Gattuso bisogna augurare la fortuna ch’è mancata, in certe circostanze, a Spalletti. Siamo tutti tifosi della Nazionale, il nostro movimento non può permettersi un’altra defezione".