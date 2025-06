Reijnders titolare nel 4-1-5 da mediano da solo davanti alla difesa all'esordio del City nel Mondiale

Si riportano di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Wyad Casablanca, sfida per il Mondiale per Club:

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Reis, Ake, O'Reilly; Reijnders; Foden, Cherki, Savinho, Doku, Marmoush. All. Guardiola.

WYDAD (4-2-3-1): El Motie; Moufid, Harkass, Boutoil, Nassik; El Moubarik, Sakhi; Chadli, Zemraoui, Rayhi; Mailula. All. Benhachem.

LE PRIME PAROLE DI REIJNDERS DA CENTROCAMPISTA DEL CITY

"Il Milan è nel mio cuore, ma al Manchester City posso raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato per la mia carriera in meno tempo". Dopo il suo trasferimento al Manchester City per 70 milioni di euro (55 fissi + 15 di bonus personali e di squadra), il centrocampista Tijjani Reijnders parla così a Sky Sports anche della trattativa che lo ha portato in Premier: "Hanno contattato mio padre intorno alla fine della stagione, stavano cercando un numero 8 e non ho avuto grossi dubbi sull’accettare la proposta, perché il City è uno dei migliori club al mondo. La scelta alla fine è stata facile".

Le parole su Pep Guardiola. "Lavorare con lui è ovviamente una grande cosa - ha dichiarato l'ex centrocampista del Milan -. È il miglior allenatore al mondo e desidero molto imparare nuove cose". E sulle sue caratteristiche in campo: "Sono un centrocampista box-to-box a cui piace portare palla e far parte della costruzione di gioco, oltre che collegare difesa e attacco e cercare di fare assist e gol".