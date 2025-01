Walker al Milan, il saluto di Guardiola: "Grazie per i 7 anni e i tanti trofei conquistati"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha voluto salutare il difensore Kyle Walker dopo la sua cessione in prestito al Milan ufficializzata nella giornata di ieri:

"Grazie mille per i sette anni trascorsi con noi, per la costanza e la quantità di trofei conquistati. - scrive il tecnico catalano - Come gli ho detto personalmente davanti a tutto il gruppo, gli auguro il meglio per lui e la sua famiglia".