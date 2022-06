West Ham, pronto l'assalto a Lingard: il centrocampista lascerà il Manchester United

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jesse Lingard potrebbe tornare al West Ham. Il classe '92, in passato accostato anche al Milan, è in scadenza di contratto con il Manchester United e non rinnoverà. Proprio per questo motivo, gli Hammers starebbero preparando l'affondo per riportarlo a Londra, dopo l'esperienza vissuta da gennaio a giugno 2021. A riportarlo è Sky UK.